Украинцам через несколько дней автоматически пересчитают пенсии: сколько денег дадут

В Украине с 1 апреля проведут автоматический перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Размер прибавки зависит от расчетной выплаты. Чем она больше, тем выше будет прибавка.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Те украинцы, которые дополнительно заработали меньше 24 месяцев стажа, прибавку не получат.

Кому пересчитают пенсии:

работающие пенсионеры, которые к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. Для этого нужно после назначения пенсии работать не меньше двух лет;

примерный размер прибавки может составить около 2% от расчетного размера пенсии. К примеру, при 6000 это 120 грн;

если зарплата работающих на пенсии стала меньше, он имеет право учитывать средний заработок за предыдущий период;

повышенные пенсии будут выплачивать с 1 апреля;

обращаться для перерасчета не нужно, он происходит автоматически.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.