Украинцам через неделю повысят пенсии: кому прибавят 800 грн

Украинцам с 1 декабря повысят часть пенсий, а также прибавку за стаж сверх нормы. Максимальная прибавка – 800 грн, ее получат те, кто и сейчас имеет право на максимальную выплату (18,5 тыс. грн).

Это следует из утвержденного бюджета ПФУ. Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума. К нему привязаны максимальная и минимальная пенсии.

Как пересчитают:

Минимальная – с 1854 до 1934 грн.

Максимальная – с 18540 до 19340 грн.

Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 грн.

Гарантированная (достиг 65-летия и имеет полный стаж) – с 2400 до 2600 грн.

Те украинцы, которые платят взносы с минимальной зарплаты, могут рассчитывать на минимальный размер пенсии. На данный момент это 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн. То есть прибавка составит всего 80 грн.

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Отметим, для того, чтобы получить максимальную пенсию, размер зарплаты должен быть примерно в 7 раз выше средней. Примерно 40% украинцев официально получает минимальную зарплату. Достигнув пенсионного возраста при наличии 35 лет стажа они смогут претендовать только на минимальную пенсию.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.