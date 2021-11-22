Украинцам через неделю повысят часть налогов с зарплат: сколько придется платить

В Украине с декабря 2022-го увеличат минимальный и максимальный размер с единого соцвзноса с зарплат. Кроме того, увеличится также и размер единого налога для физлиц-предпринимателей.

Это следует из утвержденного бюджета Украины на 2021 год. Так, с декабря 2022-го минимальная зарплата повысится с 6000 до 6500 грн. Как результат, повысят и связанные с ним налоги.

Социальный взнос:

минимальный размер – с 1320 до 1430 грн;

максимальный размер – с 19 800 до 21 450 грн.

К минимальной зарплате и прожиточному минимуму также привязаны и налоги для физлиц-предпринимателей на единой группе.

Для "единщиков" первой группы:

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с 260 до 268 грн.

Для "единщиков" второй группы:

с 1200 до1430 грн;

Отметим, в 2022-м минимальная зарплата увеличится всего на 200 грн. В результате и доходы украинцев, и размер налогов фактически будут замороженными.

Уже через месяц, с 1 января 2022 года, все физлица-предприниматели, кроме тех, кто находится на первой группе единого налога (нет нанятых сотрудников и до 1 млн грн выручки), должны будут установить регистраторы расчетных операций.

Кроме того, украинцы смогут требовать с таких предпринимателей чеки. А это гарантирует, что некачественный товар можно вернуть, а в случае, если продукт навредит здоровью, с помощью чека можно доказать, где его покупал.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.