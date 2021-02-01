Украинцам через месяц пересчитают пенсии: кто получит на 1 тыс. грн больше

В Украине с 1 марта начнут индексировать пенсии. Прибавка составит около 11%. Те украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 грн могут рассчитывать на прибавку около 1 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL Размер прибавки зависит от стажа и зарплаты. Чем выше заработанная пенсия, тем выше будет индексация.

Так, во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных ка.тегорий и т.д. Новшество не коснется:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Почему на 11%?

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

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