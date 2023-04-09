Украинцам будут предоставлять бесплатные билеты на поезд из Польши в Германию: детали

Бесплатный проезд поездом "Перемышль – Ганновер" для украинцев продлен до мая 2023 года. Отправка из Перемышля будет проходить ежемесячно в нечетные дни апреля в 22:30.

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Для получения бесплатного проезда не нужно иметь посадочные талоны, достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в Минреинтеграции 9 апреля.

При этом приоритет в перевозке предоставляется украинцам, имеющим браслеты от Красного Креста, а также семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста, которые помогут с размещением.

Как отмечается, в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи. Отметим, что поезд "Перемышль - Ганновер" является единственным бесплатным транспортом для беженцев, следующих из Украины в Германию. На него большой спрос.

По фиксированному расписанию поезд отправляется из Перемышля в 22:30 и прибывает в Ганновер около 16:00. Единственная транзитная остановка эвакуационного поезда "Перемышль – Ганновер" – "Франкфурт-на-Одере". Бесплатные ж/д рейсы для украинцев начались с 1 декабря 2022 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сдать проездные документы на поезд даже после его отправления – возвращена будет полная стоимость билета. При этом возвращение после отправки возможно только офлайн и не позднее, чем через час после отправления поезда.

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