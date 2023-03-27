Старые правила больше не действуют: "Укрзалізниця" изменила нормы возврата билетов на поезда

Украинцы могут сдать проездные документы на поезд даже после его отправления – возвращена будет полная стоимость билета. При этом возврат денег после отправления возможен только офлайн и не позднее чем через час после отправления поезда

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: стоимость плацкарты возвращать не будут.

Кроме того, при сдаче проездного документа не менее чем за 6 часов до отправления поезда пассажиру будут возвращать полную стоимость билета. А также половину стоимости плацкарты.

Что такое плацкарта и билет

Ранее в компании объяснили, из чего состоит полная стоимость проездного документа. Так, в нее входят:

билет – это часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона и поезда, что компенсирует расходы по перемещению вагона;

плацкарта – часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона, поезда, компенсирующего расходы на подготовку в рейс и обслуживание вагона;

НДС – начисляется на тарифную стоимость, стоимость услуг, кроме суммы страхового сбора;

страховой сбор (страховой платеж) – обязательное страхование от несчастных случаев на транспорте;

комиссионный сбор – плата за продажу проездного документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым постоянным главой "Укрзалізниці" сроком на два года назначен Евгений Лященко. Ранее он занимал должность члена правления "Укрзалізниці" по финансовым вопросам, а также был руководителем "Медиа Группы Украина". Перед ним уже поставлены ключевые задачи от правительства.

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