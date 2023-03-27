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Старые правила больше не действуют: "Укрзалізниця" изменила нормы возврата билетов на поезда

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
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'Укрзалізниця' изменила правила возврата билетов на поезда

Украинцы могут сдать проездные документы на поезд даже после его отправления – возвращена будет полная стоимость билета. При этом возврат денег после отправления возможен только офлайн и не позднее чем через час после отправления поезда

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: стоимость плацкарты возвращать не будут.

Кроме того, при сдаче проездного документа не менее чем за 6 часов до отправления поезда пассажиру будут возвращать полную стоимость билета. А также половину стоимости плацкарты.

Что такое плацкарта и билет

Ранее в компании объяснили, из чего состоит полная стоимость проездного документа. Так, в нее входят:

  • билет – это часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона и поезда, что компенсирует расходы по перемещению вагона;
  • плацкарта – часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона, поезда, компенсирующего расходы на подготовку в рейс и обслуживание вагона;
  • НДС – начисляется на тарифную стоимость, стоимость услуг, кроме суммы страхового сбора;
  • страховой сбор (страховой платеж) – обязательное страхование от несчастных случаев на транспорте;
  • комиссионный сбор – плата за продажу проездного документа.
Украинцы могут вернуть почти полную стоимость проездного документа на поезд даже после его отправления

Как сообщал OBOZREVATEL, новым постоянным главой "Укрзалізниці" сроком на два года назначен Евгений Лященко. Ранее он занимал должность члена правления "Укрзалізниці" по финансовым вопросам, а также был руководителем "Медиа Группы Украина". Перед ним уже поставлены ключевые задачи от правительства.

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