Украинцам будут повышать зарплаты в 2023 году: кому и на сколько

В 2023 году украинские работодатели будут повышать зарплаты своим сотрудникам – по данным кадровиков,о таком намерении сообщили около 60%. Рост же выплат, по ожиданиям, будет зависеть от актуальной ситуации в стране и силы конкуренции за специалистов. Однако по прогнозам, он составит от 8 до 30%.

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Прежде всего, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны. По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, это:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК);

переработка агропродукции.

На сколько будут повышать зарплаты

По данным кадровых аналитиков, увеличение зарплат в 2023 году будет рассматриваться работодателями прежде всего как форма поддержки сотрудников. Они отмечают: учитывая сложившиеся настроения на рынке, ожидается, что "компании будут внимательно следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособными".

В целом же, отмечают эксперты, о намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей. Так:

40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;

14,5% – на 11-20%;

3,7% – более чем на 20%.

Как на доходы украинцев повлияют обстрелы

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее высказал мнение, что массированные атаки России на энергосистему Украины приведут к сокращению производства на предприятиях. А следовательно, к потере украинцами рабочих мест либо же сокращению доходов через неотработанное рабочее время.

По его словам, проблемы уже испытывают не только крупные промышленные предприятия, которые "ищут альтернативные пути решения проблемы, например вводят ночные смены", но и малый и средний бизнес. Ведь не все его представители могут позволить себе купить и стабильно использовать генератор.

"Поэтому следует ожидать уменьшения количества рабочих мест. Или уменьшения оплаты труда через неотработанное время", – отметил Вышлинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство установило минимальные финансовые гарантии для медработников в 2023 году. Согласно им, минимальная зарплата медсестры/брата должна составлять 13 500 грн, а врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – 20 000 грн.

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