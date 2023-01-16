Минимальная зарплата в 20 тыс. грн: кому в Украине должны столько платить

Правительство установило минимальные финансовые гарантии для медработников в 2023 году. Согласно им, минимальная зарплата медсестры/брата должна составлять 13 500 грн, а врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – 20 000 грн.

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Об этом сообщили в Минздраве. Там отметили: эти суммы не являются граничными – медицинские работники могут получать больше.

"Это только минимальный уровень заработной платы, гарантированный государством медикам, работающим полный рабочий день. ... Вышеупомянутый уровень заработной платы может быть увеличен руководителем здравоохранения путем установления доплат и надбавок с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы", – объяснили в ведомстве.

При этом там подчеркнули: указанные гарантии будут распространяться не на все медучреждения, а только на:

те, у которых есть договоры с Нацслужбой здоровья (НСЗУ) по Программе медицинских гарантий;

те, фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц которых не превышает 85% дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

"Для врачей "первички" и работающих с ними медицинских сестер условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% оптимального количества заключенных деклараций с пациентами", – рассказали в Минздраве.

В то же время там предостерегли медучреждения от направления на зарплаты и выплаты 100% своего дохода. Ведь в таком случае они расходуют ресурс на закупку лекарств и медицинских изделий, "а значит, эти расходы ложатся на плечи пациента".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году работодателей освободили от необходимости индексировать зарплаты. Кроме того, без повышения могут оставить пенсии, стипендии и денежное обеспечение.

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