Украинцам обещают начислять по две пенсии: сколько за это заплатим и что получим

Президент Владимир Зеленский призвал главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию поспособствовать, чтобы наработки комитета по социальной политике скорее появились на рассмотрении парламентариев. Такую просьбу он озвучил во время заседания Национального совета реформ. В частности, речь шла о пенсионной реформе, которая предусматривает систему обязательных накопительных пенсий. В Министерстве социальной политики уже подсчитали, сколько смогут получить украинцы при такой системе, но многие эксперты к идее накоплений в украинских реалиях скептичны.

О том, какие пенсии смогут получать украинцы с накопительной системой и есть ли риск потерять все – читайте в материале OBOZREVATEL.

По данным Министерства социальной политики, первое, что должно измениться для граждан в рамках пенсионной реформы – они сами будут владеть деньгами, которые откладывают на пенсию.

Сейчас взносы работников, которые платят они сами (ЕСВ) и которые платит за них работодатель, идут на пенсии нынешним пенсионерам. А в рамках реформы налоги хотят перераспределить: 2% ЕСВ заберут в ПФУ и перенаправят в негосударственные пенсионные фонды, плюс еще 2% заплатит работодатель. Солидарные пенсии также останутся, но эти 4% будут ежемесячно накапливаться на отдельном счету с особым доступом.

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В какой негосударственный пенсионный фонд вкладывать деньги, граждане будут выбирать сами. Также должен существовать "фонд по умолчанию", куда будут автоматически попадать те, кто не сделал выбор.

Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной и, по идее, солидарная из-за этого не должна стать меньше. Человек сможет сам выбрать, как получать накопления: одноразово, пожизненно или на определенный срок.

Накопительную пенсию можно будет начать получать позже обычной. Также в некоторых случаях накопления позволят забрать и раньше выхода на пенсию. Например, если человеку необходимо лечение или же он уезжает на постоянное место жительства в другую страну.

В начале августа в Кабмине начала трудиться рабочая группа по развитию пенсионных накоплений. Накопительную систему пенсий хотят ввести уже в 2023 году, правда, пока только для работников бюджетной сферы.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, на этом этапе будет один государственный накопительный пенсионный фонд, где будет 100% гарантирование вкладов. Позже заработает и следующий уровень пенсионной реформы, на котором к пенсионному страхованию приобщат и негосударственные пенсионные фонды.

Законопроект о внедрении накопительных пенсий появился в Верховной Раде весной. Но тогда депутаты "завернули" его в профильный комитет для повторного первого чтения. Документ доработали, но он снова получил замечания.

По данным Министерства социальной политики, обязательные накопительные пенсии помогут увеличить соотношение пенсий к зарплатам с 29 до 45%.

По подсчетам ведомства:

за 35 лет стажа, имея среднюю зарплату в 15 тыс. грн, украинцы смогут накопить около 445 тыс грн. (работая с доходностью примерно на 3% выше годовой инфляции);

если такой человек будет получать пенсию в течение 15 лет, в среднем накопления дадут ему дополнительно 3117 грн в месяц;

если у него при этом средняя солидарная пенсия на уровне 3624 грн, то в целом он получит 6741 грн пенсии.

Но некоторые эксперты с подсчетами Министерства не согласны. По их данным, украинцам удастся накопить более скромные суммы. К примеру, экс-министр финансов Игорь Уманский насчитал, что граждане за 35 лет смогут накопить только 250 тыс. грн.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева предоставил OBOZREVATEL свои расчеты накопительной пенсии. Его данные практически сошлись с показателями Минсоца – 448 тыс. грн за 35 лет стажа. В то же время Рева отмечает ряд недочетов в такой системе подсчета. Во-первых, актуарный возраст, период, в течение которого в среднем украинцы получают пенсию, составляет не 15, а 18 лет.Потому сумма доплат в месяц будет меньше.

"У нас 10,5 млн трудоспособных граждан платят взносы. Сколько из них платят с 15 тыс. грн? – спрашивает Рева. – 40% застрахованных платят с минимальной зарплаты в 6 тыс. грн. Значит, они накопят в 2,5 раза меньше, около 150 тыс. Поделите на 18 лет. Сколько будет, 100 грн в месяц?"

В свою очередь, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Лидия Ткаченко считает, что определить конкретные суммы выплат пока вообще невозможно.

"Средняя пенсия 7000 и так будет очень скоро, даже без каких-либо дальнейших реформ. Если накопительные взносы начнут платить в 2023 году, пенсионные выплаты, как ежемесячные, начнутся в лучшем случае лет через 15-20. Называть сейчас какие-либо суммы выплат преждевременно i неуместно", – говорит она.

В целом, накопительные пенсии – не новшество для Украины. Они появились еще в 2003-м году. С тех пор украинцы по желанию могут откладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды. Обязательная накопительная система должна была стать следующим этапом реформы, но за все эти годы к ней так и не пришли.

По мнению Ткаченко, накопительные пенсии для Украины вполне реальны: "Главное, чтобы была стабильность политическая, экономическая и социальная. Чтобы пенсионные средства действительно инвестировались в экономический рост, а результаты экономического роста были направлены на социальные цели".

Но вот со стабильностью у нас как раз и проблемы, говорит Рева. По его мнению, реформа не продвигалась ранее не потому, что ее не хотели вводить, а потому, что в условиях Украины накопительная система пенсий имеет много рисков:

"Накопительная система работает тогда, когда экономика развивается и нет кризисов. За последние же 20 лет у нас было 2 больших кризиса: 2008-2009 годов и 2014-2015. В первый кризис доллар вырос с 5 до 8 грн, а во второй – с 8 до 25 грн. Накопления за эти годы фактически обесценились".

В западных странах опыт накопительных пенсий действительно положительный. Но в их экономических системах есть куда инвестировать эти деньги. В нашей же стране, по словам Ревы, вообще нету компаний, которые 20 лет продают акции на бирже. Потому и инвестировать деньги пенсионеров, чтобы их преумножать – некуда. Единственный вариант – вкладывать деньги в облигации внутреннего займа, но если наша экономическая система падет – все сбережения пропадут. "Можете быть уверены, что наши пенсионеры ничего не получат", – подытожил Рева.

В целом, пенсионная реформа Украине нужна. Ведь чем дальше, тем больше Пенсионный фонд увязает в долгах. В конце-концов мы придем к тому, что он будет просто не способен дальше выплачивать пенсии гражданам. В то же время, накопительная система пенсий при нестабильной экономике может в один момент "съесть" сбережения людей. И эти риски пока не преодолены.