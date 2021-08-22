Украинцам будут платить по две пенсии: какой будет размер второй выплаты

В Украине размер второй пенсии (накопительная система которую введут в ближайшие годы) при условии наличия 35 лет стажа и средней зарплаты составит около 3 тыс. грн. При этом первые выплаты украинцы могут получить только через 20 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным Министерства социальной политики, обязательные накопительные пенсии помогут увеличить соотношение пенсий к зарплатам с 29 до 45%.

По подсчетам ведомства:

за 35 лет стажа, имея среднюю зарплату в 15 тыс. грн, украинцы смогут накопить около 445 тыс. грн. (работая с доходностью примерно на 3% выше годовой инфляции);

если такой человек будет получать пенсию в течение 15 лет, в среднем накопления дадут ему дополнительно 3117 грн в месяц;

если у него при этом средняя солидарная пенсия на уровне 3624 грн, то в целом он получит 6741 грн пенсии.

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Но некоторые эксперты с подсчетами Министерства не согласны. По их данным, украинцам удастся накопить более скромные суммы. К примеру, экс-министр финансов Игорь Уманский насчитал, что граждане за 35 лет смогут накопить только 250 тыс. грн.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Лидия Ткаченко считает, что определить конкретные суммы выплат пока вообще невозможно.

"Средняя пенсия 7000 и так будет очень скоро, даже без каких-либо дальнейших реформ. Если накопительные взносы начнут платить в 2023 году, пенсионные выплаты, как ежемесячные, начнутся в лучшем случае лет через 15-20. Называть сейчас какие-либо суммы выплат преждевременно i неуместно", – говорит она.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Отметим, средний размер пенсии в июле 2021-го увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.