Украинцам будут платить по две пенсии: опубликован размер выплаты

В Украине с зарплатой в 15 тыс. грн и при условии, если платить взносы с 25 до 60 лет, размер второй пенсии может составить 3,1 тыс. грн. В таком случае обе пенсии (из действующего солидарного и накопительного уровней) составит 6,7 тыс. грн.

Такие расчеты опубликовало Министерство социальной политики на своей странице в Twitter. Стоит отметить, что вторую пенсию хотят ввести уже в текущем году, а дополнительно за нее придется отдавать 4% зарплаты (2% заплатит работодатель, и еще 2% – взносы сотрудника).

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Расчеты ведомства предполагают, что украинец ежемесячно платит 2% на вторую пенсию с подоходного налога, и 2% дополнительно с зарплаты от единого соцвзноса. "В этом примере средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривн., что составляет 45% от ее зарплаты", – говорится в сообщении ведомства.

В то же время ученая Лидия Ткаченко уверена: что если откладывать по 4% с зарплаты, то в лучшем случае эти же 4% и можно будет получить, и то при условии, если копить длительный период (идеально, когда не меньше 20 лет).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Отметим, средний размер пенсии в июле 2021-го увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.