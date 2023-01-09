Украинцам без работу раздадут по 6700 грн: как оформить и какие условия

Украинцы в период военного положения имеют право на выплату по безработице, размер которой ограничен минимальной зарплатой (6700 грн). При этом безработному могут предложить общественно важную работу. Те, кто от нее откажутся, лишаться выплаты.

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Как говорится в разъяснении Минсоца, подать заявление на получение помощи можно с помощью Дії. Для этого нужно составить заявление о предоставлении статуса безработного или о прекращении регистрации безработного; подать заявление на назначение пособия по безработице.

Согласно постановлению Кабмина, регистрацию безработного в центре занятости будут прекращать, если он откажется от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения. "Так что не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления", – отметили в Минэкономики.

Отметим, безработица в Украине к концу 2022 года почти достигла отметки в 30%. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину этот показатель составлял лишь 9%. И изменить ситуацию к лучшему поможет только рост экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам кадровиков, большинство украинских работодателей все же планируют в 2023 году увеличить зарплаты сотрудникам. В зависимости от актуальной ситуации в стране и силы конкуренции за специалистов рост может составить от 8% до 30%.

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