Украинскую мелочь готовы купить за целое состояние: может найтись в кошельке любого

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Монеты в Украине можно продать за целое состояние

В Украине набор монет номиналом в 25 копеек на аукционе продают за 162 тыс. грн. За небольшую коллекцию мелочи 1992 года выпуска нумизматы готовы заплатить целое состояние. Такие монеты находят в копилках и кошельках, а после пополняют ими коллекции или перепродают по цене в сотни раз выше номинала.

Это следует из данных аукциона Crafta.ua. Монеты, выпущенные в 1992-м, считаются наиболее редкими. А некоторые из них могут стоить больше тысячи долларов. К примеру, 25 копеек с браком при производстве сейчас продаются за 28 тыс. грн. Такая монета считается уникальной из-за того, что при чеканке инструмент сместился.

Как выглядит уникальная монета

Дороже можно продать готовую коллекцию. К примеру, 29 "правильных" монет 1992 года выпуска и номиналом в 25 копеек продают за 162 тыс. грн. А набор из 30 монет одного года выпуска (1992-го) номиналом в 10, 25 и 50 копеек продают за 50 тыс. грн.

Видео дня
Набор монет за 162 тыс. грн
Набор монет за 50 тыс. грн

Отметим, если вам попалась редкая монета, вы можете продать ее на одном из популярных аукционов (в том числе и Crafta), а обсудить реальную стоимость копеек и оценить ее качество можно в специализированных форумах, или же сравнив с аналогичными предложениями в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине монеты номиналом в 1 гривню 1995 года выпуска можно продать по цене в 7-15 тыс. грн, зависимо от состояния. Такой год выпуска считается редким и отличается гладким ребром.

УкраинаНациональный банк Украины