Украинскую мелочь готовы купить за целое состояние: может найтись в кошельке любого

В Украине набор монет номиналом в 25 копеек на аукционе продают за 162 тыс. грн. За небольшую коллекцию мелочи 1992 года выпуска нумизматы готовы заплатить целое состояние. Такие монеты находят в копилках и кошельках, а после пополняют ими коллекции или перепродают по цене в сотни раз выше номинала.

Это следует из данных аукциона Crafta.ua. Монеты, выпущенные в 1992-м, считаются наиболее редкими. А некоторые из них могут стоить больше тысячи долларов. К примеру, 25 копеек с браком при производстве сейчас продаются за 28 тыс. грн. Такая монета считается уникальной из-за того, что при чеканке инструмент сместился.

Дороже можно продать готовую коллекцию. К примеру, 29 "правильных" монет 1992 года выпуска и номиналом в 25 копеек продают за 162 тыс. грн. А набор из 30 монет одного года выпуска (1992-го) номиналом в 10, 25 и 50 копеек продают за 50 тыс. грн.

Видео дня

Отметим, если вам попалась редкая монета, вы можете продать ее на одном из популярных аукционов (в том числе и Crafta), а обсудить реальную стоимость копеек и оценить ее качество можно в специализированных форумах, или же сравнив с аналогичными предложениями в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине монеты номиналом в 1 гривню 1995 года выпуска можно продать по цене в 7-15 тыс. грн, зависимо от состояния. Такой год выпуска считается редким и отличается гладким ребром.