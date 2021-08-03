Кому в Украине платят от 60 тыс. грн в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине на среднюю зарплату в размере от 60 тыс. грн могут претендовать специалисты в сфере IT. Больше всего зарабатывают сотрудники, которые владеют Angular (платформа JavaScript с открытым исходным кодом).
Это следует из данных статистики work.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет около 14 тыс. грн. Жителя Киева зарабатывают 17 тыс., в Днепре в среднем платят 12 тыс. грн, а в Одессе – 14,5 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты в Украине:
Angular-разработчик – 63500 грн
Ruby on Rails программист – 63000 грн
Тим лид – 60000 грн
C ++ программист – 60000 грн
Программист Java – 60000 грн
Программист django – 52500 грн
.Net-программист – 52000 грн
Разработчик мобильных приложений – 50000 грн
IOS-программист – 47000 грн
Отметим, традиционно программисты могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в Украине. Это в первую очередь связано с тем, что украинским работодателям приходится конкурировать с иностранными. Программист в Украине может работать практически на любую международную компанию.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
украинским заробитчанам в Чехии готовы платить около 70 тыс. грн. Спрос на таких работников значительно вырос;
средняя зарплата в Украине достигла рекордных около 520 долларов в месяц. Это связано со стабилизацией курса доллара и ростом экономики.