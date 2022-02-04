Украинцам раздают по 100 000 грн на собственный бизнес: кто получит деньги и как их можно потратить

С 1 января у безработных малообеспеченных украинцев появилась возможность получить от государства кредит до 100 000 грн, чтобы открыть собственный бизнес в рамках программы "Рука помощи". Деньги дают без процентов, а при выполнении всех условий их можно и вовсе не возвращать.

Такой пилотных проект был запущен с 2016 по 2019 год в Харьковской, Полтавской и Львовской областях. За это время в нем приняли участие около 240 граждан. И вот теперь полученный опыт решили применить в масштабах всей Украины.

Действительно ли получить деньги так просто и какие условия включает в себя программа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно идее проекта "Рука помощи", безработные и малообеспеченные граждане смогут получить беспроцентную финансовую помощь от государства в размере до 15 минимальных зарплат (97 500 грн).

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Получить деньги могут члены малообеспеченных семей, которые официально не работают и зарегистрированы в центре занятости. Это касается домохозяйств, у которых месячный доход на одного человека не превышает 2 393 грн.

Украинцы, которые соответствуют требованиям и хотят получить финансирование, должны обратиться в местный центр занятости. Там им разъяснят условия, помогут составить бизнес-план и защитить его перед комиссией.

Открывая бизнес, гражданин должен зарегистрироваться как "ФОП" 3-й группы. Если эти этапы пройдены успешно, предприниматель получит кредит на 3 года. Но на руки деньги не дадут, а вместо этого перечислят их на покупку необходимой техники и инвентаря.

Важно: деньги, уплаченные предпринимателем в виде ЕСВ в течение этого времени, засчитываются в погашение кредита. Сейчас ЕСВ с одной минимальной зарплаты составляет 1 430 грн, таким образом за 3 года "ФОП" заплатит государству 51 480 грн. А если взять на работу еще двух наемных сотрудников, то за указанный период погасится почти весь кредит.

На "Руку помощи" планируют выделить 100 млн грн. Это значит, что в текущем году поучаствовать в проекте смогут около 1 000 украинцев.

Николай Рак с помощью господдержки еще 4 года назад открыл пиццерию в родном Бориславе на Львовщине. Мужчина рассказывает, что мечтал о собственном деле еще со школы, но изначально судьба распорядилась иначе и он уехал на заработки в Италию. Там Николай научился печь пиццу на дровах и очень увлекся этим делом. Когда вернулся домой, то решил попробовать приготовить пиццу самостоятельно – прямо у себя во дворе смастерил печку и начал готовить.

"Мне очень хотелось, чтобы даже в нашем небольшом городке люди могли попробовать настоящую итальянскую пиццу. Пицца мне удалась и я начал раздавать ее на пробу соседям и знакомым. Поскольку денег на дальнейшее развитие у меня не было, знакомые и посоветовали принять участие в проекте", – говорит Николай.

По его словам, получить деньги было нетрудно. Мужчина хорошо знал свое дело, без проблем составил бизнес-план и защитился. Единственная проблема была в том, чтобы наперед договориться о покупке оборудования и зафиксировать цену. Ведь от договора до выплаты денег должно пройти некоторое время, а цены быстро меняются.

За 100 000 грн мужчина смог приобрести тестомес, специальный стол, лопаты, шпатели. Еще за свои личные деньги он арендовал помещение, а печку клал сам. Николай начал готовить пиццу на вынос, сначала работал один, а позже нанял водителя, курьера и мастеров.

"100 тысяч – это небольшие деньги для бизнеса, но мне их как раз хватило. Возможно, если бы это был неизвестный бизнес, я бы сомневался, брать ли займ. Но пиццу я любил, знал, что нужно и что она будет пользоваться спросом", – добавил он.

Глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников рассказывает, что к ним уже обращаются предприниматели, которые пытались воспользоваться программой, но не успешно. Для получения финансовой помощи будущему участнику программы нужно защитить перед комиссией в местной службе занятости свой бизнес-план. При этом говорится, что разработать успешный бизнес-план участнику могут помочь специалисты центров занятости, но это работает не всегда.

"По этому поводу к нам обратилась гражданка, желавшая стать участником данного проекта, и рассказала, что ее сельский центр занятости не смог ей помочь в составлении бизнес-плана, объяснив это отсутствием специалистов. Практика показывает, что в региональных (периферийных) службах занятости не хватает или вообще отсутствуют квалифицированные специалисты, которые помогли бы разработать эффективный и продуманный бизнес-план в той или иной сфере", – рассказывает Тютюнников.

Отдельный вопрос – сумма кредита, которой не всегда хватает для полного, самостоятельного и успешного развития бизнеса.

Как утверждает Тютюнников, по статистике, предприниматели на создание малого бизнеса тратят минимум $5-7 тыс., не говоря уже о его развитии и продвижении. За 100 тысяч гривен можно купить только пару единиц техники или оборудования, которых не хватает для открытия бизнеса.

"Анализируя опыт людей, принявших участие в данной программе, следует отметить, что не все они отвечали критериям малоимущей семьи. В большинстве семья, которая рассчитывала на получение денежной помощи, уже имела определенные условия для создания бизнеса. Например, небольшое хозяйство, рогатый скот, помещение для осуществления предпринимательской деятельности, сельскохозяйственную или другую технику. Также были случаи, когда помощь была оказана "безработным", которые имели опыт в предпринимательстве, поскольку на самом деле работали, но нелегально. Через эту программу люди легализовали собственный бизнес", – подчеркивает эксперт.

В целом, эта инициатива правительства действительно может помочь некоторым гражданам начать свой бизнес. Но стоит понимать, что под нее могут попасть лишь действительно мотивированные украинцы, которые временно оказались в трудных обстоятельствах, но имеют некие накопления и понимание предпринимательской деятельности. А вот те, кто ранее не работал и не понимает, как устроен бизнес, вряд ли смогут начать собственное дело.