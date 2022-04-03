Украинский банк, близкий к окружению Фирташа, установил рекордную комиссию на перевод средств

Украинский банк "Січ" установил комиссию на перевод средств с текущего счета в национальной валюте – 2,5% до 500 тыс. грн, и 10% – для переводов свыше 500 тыс. грн. Стоит отметить, что это является абсолютным рекордом для банковского сектора нашей стране.

Еще до войны в Украине, которую развернула РФ, в банке действовала комиссия в размере 0,8% от суммы перевода (максимальный размер комиссии составлял 1 тыс. грн), сообщает "БізнесЦензор".

Кстати, в других украинских банках размер комиссии сейчас в большинстве случае установлен в размере до 1%. Причем он ограничивается единоразовым платежом максимум в 2,5 тыс. грн.

По всей видимости, банк "Січ" на грани банкротства и пытается всеми способами удержать своих клиентов. Но если они все-таки уходят – взимать с них максимальную прибыль.

Видео дня

Идеологом решения называют экс-директора департамента корпоративного бизнеса Пивденкомбанка (скандальная "мойка" времен сбежавшего бывшего президента Украины Виктора Януковича, обслуживавшая интересы его семьи) Андрея Лехицкого. Также он является экс-главой правления банка "Стандарт", который обанкротился.

Лехицкий в 2019 году официально работал советником главы правления банка "Січ", его также называют теневым руководителем финучреждения. У него реноме человека из окружения Дениса Горбуненко, который является экс-акционером "Родовид банка", а он в свою очередь имеет репутацию финансиста и доверенного лица миллиардера Дмитрия Фирташа. Последний, напомним, находится в одном шаге от экстрадиции из Австрии в США.

В 2019-м НБУ признал Горбуненко фактическим контролером банка "Січ". Владельцы по документам – Олег Баланда и Валерий Раздорожный.

"Господин Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность оказать решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", – указали в Нацбанке.

При этом в банке "Січ" заявили, что переговоры о продаже финучреждения Горбуненко якобы завершились ничем. От тени скандального газового олигарха Фирташа банку избавиться так и не удалось. Кстати, оформленная на финансиста Горбуненко компания Raga Establishment и связанные с ней структуры остаются крупнейшими кредиторами банка "Січ".

Ранее сообщалось, что Фирташ проиграл суд в Австрии. Согласно решению Земельного суда Вены по уголовным делам, сейчас бизнесмен находится в шаге от экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции.

Как пишет DW, решение было принято еще 16 марта. До 30 марта у Фирташа есть время подать апелляцию на решение первой инстанции. Судебная волокита длится уже восемь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком могут начать изымать квартиры и дома у тех владельцев, которые пытаются сдать их беженцам по необоснованно завышенным ценам. Такое жилье, согласно правовым нормам военного положения, будет передано государству и военным.