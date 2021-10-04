Украинские заробитчане отказываются от Польше: сколько платят в новой стране

Украинские заробитчане после получения разрешения на работу в Польше отправляются в Германию. Тогда как в родной стране украинцы получают около 14 тыс. грн, в Польше могут получать около 41,7 тыс. грн, а в Германии – 131 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. При этом получить официальную работу у немецкого работодателя сложно. Также стоит отметить, что далеко не все украинцы могут претендовать на среднюю зарплату, многие из них получают минимальный заработок.

В Германии в большинстве вакансия для заробитчан указывают зарплату от 50 до 70 тыс. грн, тогда как средний заработок в этой стране превышает 131 тыс. грн. Также стоит отметить, что до 90% украинцев в этой стране работают неофициально.

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По разным оценкам постоянно за границей работают до пяти миллионов украинцев. Миграции трудовых ресурсов уже привела к дефициту многих рабочих специальностей. А с началом пандемии, также в соседние страны уехала и часть медиков. Там они могут зарабатывать в десятки раз больше.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.