Заробитчан без высшего образования зовут в Германию: кому платят по 80 тыс. грн в месяц

Количество трудовых мигрантов из Украины в Германии растет с каждым годом. Большинство вакансий открывают для специалистов без высшего образования, при этом ежемесячный заработок может составлять около 80 тыс. грн.

Это следует из данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что далеко не все размещенный объявления настоящие, среди них также могут попасться сообщения от мошенников, которые пытаются заработать на желающих найти высокооплачиваемую работу.

Украинцев в возрасте до 35 лет зовут на упаковку одежду и обуви в коробки по размерной сетке. Разрешение работать обещают выдать от Немецкой биржи труда. "Сроки оформления: разрешения от Bundesagentur fur arbeit в зависимости от загрузки биржи составляет в среднем 4-6 недель. Заработная плата: Ставка – 10,45 евро/час (брутто)", – говорится в объявлении.

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Работать придется от 8 до 10 часов в день, с выходными 1-2 раза в неделю. Питаться – за свой счет, а вот проживание за 300 евро в месяц обеспечит работодатель.

Еще одна вакансия от федеральной биржи труда – рабочий на склад пищевых продуктов. Ищут мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, среди требований: ответственность и усидчивость, коммуникабельность и исполнительность.

"Семейные пары проживают вместе, но работать могут в разные смены. Питание – за свой счет. Обязанности: упаковка хлебобулочных изделий в коробки", – говорится в объявлении.

На склад напитков берут украинцев в возрасте до 58 лет (женщины, мужчины, семейные пары). "Обязанности: сбор, упаковка, сканирование товаров, транспортировка товара на складе...подготовка товара к отправке и прием товара на складе", – говорится в объявлении.

Условия:

рабочий день 8-12 часов (возможны переработки);

шести дневная рабочая неделя;

выплата заработной платы один раз в месяц;

проживание в квартираx со всеми удобствами бесплатно, по два человека в комнате;

бесплатные обеды.

На эту вакансию ищут украинку возрастом до 50. "Знание немецкого языка на начальном уровне (самый элементарный), поскольку нужно будет уточнять, что донести, долить ли сок", – говорится в объявлении. За 150 евро селят в отель (два человека в комнате). График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю.

Стоит отметить, что часть объявлений о работе за границей размещают мошенники. Их цель взять деньги якобы на оформление документов, при этом никакой помощи заробитчанам в поиске работы они не предоставляют.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.