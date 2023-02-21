Украинские переселенцы могут получить 6600 грн от международной организации: как получить

Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких – ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.

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О том, кто сможет получить деньги и как оформить помощь, расскажет OBOZREVATEL.

В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц. Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской.

На каждого члена семьи, выехавшей на безопасные территории, выплачивается сумма сразу в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, "Укрпочты" или же на карту Ощадбанка.

Кто может претендовать на помощь от ACTED?

Деньги могут получить одинокие матери или родители, воспитывающие детей, одинокие пожилые люди (60 лет и старше), семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, семьи с беременными и кормящими женщинами, а также семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении. Также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.

Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует набрать по телефону: 0 800 33 69 36. Требуются следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей.

Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) – французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой – помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что мультибрендовый онлайн магазин ANSWEAR объявил крупную благотворительную акцию совместно с фондом Voices of Children ("Голоса детей"). Им удалось собрать более 93 тысяч евро для поддержки детей, пострадавших от войны в Украине. Что понадобилось, чтобы собрать такую сумму, на что пойдут средства и другие благотворительные инициативы ANSWEAR рассказываем подробнее.

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