ANSWEAR передал более 93 тыс. евро в помощь пострадавшим от войны детям

Мультибрендовый онлайн-магазин ANSWEAR объявил крупную благотворительную акцию совместно с фондом Voices of Children ("Голоса детей"). Им удалось собрать более 93 тысяч евро для поддержки детей, пострадавших от войны в Украине. Что понадобилось, чтобы собрать такую сумму, на что пойдут средства и другие благотворительные инициативы ANSWEAR рассказываем подробнее.

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Об акции Answear и Voices of Children

5% вырученных средств от продаж на сайте ANSWEAR в течение месяца решили передать фонду Voices of Children. Он занимается психологической и психосоциальной поддержкой детей, пострадавших в результате боевых действий.

"Однажды я случайно натолкнулась в сети на фонд Voices of Children, и это был вроде какой-то знак, потому что я как раз искала в Украине благодетелей, которые занимаются именно детьми. Дети – это едва ли не самая уязвимая часть общества, которой коснулась война, это наше будущее, которое сейчас страдает. Поэтому совместно с этим фондом мы и объявили благотворительную акцию ради помощи деткам", – рассказывает руководитель ANSWEAR Украина Наталья Кондратенко.

За месяц акции "Покупаешь = помогаешь" ANSWEAR удалось собрать для помощи детям более 93 тысяч евро, которые уже передали фонду Voices of Children.

На что пойдут собранные средства

По словам основательницы благотворительного фонда Елены Розвадовской, полученные от ANSWEAR средства будут направлены на реабилитацию детей с инвалидностью и в поддержку семей, потерявших близкого человека.

"Наш фонд наладил психологическую поддержку и реабилитацию детей, имеющих расстройства аутичного спектра и детский церебральный паралич. Эти дети страдают от войны больше всего, потому что ведут еще и собственную борьбу. Ежемесячно мы организовываем 2-недельные курсы реабилитации в лучших клиниках Украины. С февраля по апрель мы планируем помочь 50 детям с РАС и 15 детям с ДЦП, кроме того, мы продолжаем организовывать семейные лагеря для тех, кто потерял родных. В мае мы проведем 21-дневный лагерь для 17 семей, чтобы они хотя бы немного восстановились и получили ресурс жить дальше", – рассказывает Елена Розвадовская.

Кстати, фонд Voices of Children принял участие в создании документального фильма совместного данско-украинско-шведского производства "Дом из заноз", номинированных на получение самой престижной кинопремии "Оскар". Наибольшую гордость вызывает то, как фильм уже повлиял на судьбы героев. Благодаря закрытому показу озорного подростка Колю усыновила семья, пораженная историей мальчика.

Другие благотворительные инициативы ANSWEAR

Сотрудничество с Voices of Children – не единственная благотворительная акция компании. ANSWEAR – это международный интернет-магазин, головной офис которого находится в Кракове. А все украинцы убедились, что после 24 февраля поддержка Польши была и остается едва ли не самой большой в мире.

Сразу компания перечислила 50 тысяч долларов для помощи пострадавшим от войны в Украине, и начиная с 24 февраля ANSWEAR постоянно собирает гуманитарную помощь, передаваемую через волонтерские организации либо непосредственно на восток в наиболее пострадавшие регионы, либо ВСУ, либо переселенцам. Так, в первые несколько месяцев великой войны преимущественно помогали военным – передавали тактическую обувь, термобелье, кровоостанавливающие средства, аптечки, специальные спальные мешки, павербанки и т.д. Позже начали помогать женщинам и детям, интересовались у благотворительных фондов, что им нужно больше всего, и совместно организовывали гуманитарные конвои в Украине.

"24 февраля мы все проснулись в другом мире, и у компании ни у кого не было сомнений, что мы должны помогать, обеспечивать украинцев всем необходимым и транслировать правильные ценности – в этом заключается наша миссия сегодня", – Наталья Кондратенко, руководитель ANSWEAR Украина.

ANSWEAR – мультибрендовый онлайн магазин, который предлагает одежду, обувь, аксессуары, предметы для дома и декор оригинальных брендов. Работает в 11 странах Европы: Польше, Украине, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Словении, Венгрии и Кипре. Ежемесячно ANSWEAR посещают более 11 миллионов человек.