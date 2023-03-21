Украинские пенсионеры будут получать ежемесячную доплату: какая сумма

Украинским пенсионерам будут ежемесячно выдавать компенсационную выплату в примерно 300-570 грн. Однако не всем – только тем, чьи выплаты не превышают 10 340 грн.

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Еще одно условие – достижение определенного возраста, рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Так, доплаты предусматриваются для людей старше 70 лет.

"Ежемесячные компенсационные выплаты – это не новая инициатива. Она была введена еще с 2020 года. ... Такая выплата производится, если размер пенсии, которую получает человек, не достигает 10 340 грн", – объяснила она.

Какие предусмотрены выплаты

По словам Марчак, пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн. А кроме того:

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

Пенсии увеличили

В то же время, напомнила Марчак, 1 марта в Украине были проиндексированы пенсии тех граждан, которые получают наименьшие выплаты. Ранее они не подлежали индексации – ведь:

их размеры привязаны к прожиточному минимуму;

они пересматривались именно во время роста прожиточного минимума.

"К сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос намного медленнее, чем были темпы индексации. В этом году, чтобы исправить ситуацию, что наименьшие пенсии росли медленнее всего, эти выплаты были включены в индексацию. ... Это затронуло более 4 млн человек", – рассказала Марчак.

В целом же, с 1 марта практически всем украинским пенсионерам увеличили выплаты. Минимальная прибавка составила 100 грн, максимальная – 1500 грн. В среднем повышение составило около 400-500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля пенсионерам, которые продолжают работать и таким образом увеличивают страховой стаж, пересчитают размер выплат. Изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут учитывать несколько параметров.

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