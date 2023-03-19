Украинским пенсионерам с 1 апреля пересчитают выплаты: кого коснется

С 1 апреля пенсионерам, которые продолжают работать и таким образом увеличивают страховой стаж, пересчитают размер выплат. Изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут учитывать несколько параметров.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили, что речь идет о:

приобретенном стаже;

размер официальной заработной платы.

"Объем выплат пенсионерам, продолжающих работать, рассчитывается путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка. Для перерасчета специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно, он будет произведен автоматически", – объяснили суть повышения специалисты.

Узнать же, на сколько увеличится пенсия в рамках апрельского перерасчета можно самостоятельно – на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно:

авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга,

проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Правила индексации пенсий переписали

В то же время в Украине при индексации пенсий в 2023 году впервые ввели ограничения на сумму перерасчета. Лимит был установлен на уровне 1500 грн. Так, при пенсии выше 7600 грн повышение произойдет именно на 1500 грн, а не на 19,7% от размера выплаты (как тем, у кого она ниже этого уровня).

По словам замминистра соцполитики Дарьи Марчак, такое решение может стать основой для будущего пересмотра формулы индексации. Ведь лимит установили, чтобы уменьшит разрыв в суммах выплат.

Марчак отметила: это ограничение является "механизмом балансирования". И может обеспечить равномерное увеличение выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участники боевых действий на пенсии имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% прожиточного минимума).

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