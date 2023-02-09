Украинские 50 копеек продают за внушительную сумму: что в них особенного

Украинские 50 копеек 1994 года продают за 15 000 грн. Такая цена обусловлена материалом, из которого они изготовлены: вместо стандартной низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью монета отчеканена из меди.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Его автор утверждает:

монета является пробной;

выпущена была ограниченным тиражом;

ее вес – 5,54 грамма (вместо стандартных 4,2 грамма).

Кроме того, отмечает он, состояние монеты отличное. Подвергалась ли она реставрации, не сообщается. Как и то, имеет ли она дефекты.

"50 копеек 1994 года из меди. Редкая пробная монета. Ограниченный тираж", – говорится в объявлении.

Платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за другие монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей:

за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным специалистов, коллекционеры готовы отдать от 4 000 грн до 6 000 грн;

а за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм – от 2 000 грн до 4 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 40 тыс. грн (около 1 100 долларов) продают монету в 1 грн 1992 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо стандартной латуни она выполнена из серебра.

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