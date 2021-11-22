Мобильный оператор Vodafone ошибочно перевыпустил SIM-карту клиентки, и телефонный номер попал в руки преступников. В итоге мошенники за 40 минут украли у украинки более 26 тыс. грн с карточек Monobank и ПриватБанка. Женщина подала в суд на Vodafone, но выиграла дело только частично. Компания возместит жертве 10 тыс. грн за моральный ущерб.

Судебное разбирательство длилось с апреля 2020 года, а сама кража произошла в конце 2019-го. Об этом свидетельствуют данные из госреестра судебных решений.

Суд установил, что 28 декабря 2019 года через контакт-центр Vodafonе неизвестное лицо заказало перевыпуск SIM-карты. Оператор компании при этом не провел идентификацию абонента.

Кроме того, на номер жертвы не пришло SMS-предупреждение о замене карты. И это несмотря на то, что ранее женщина заказала услугу, запрещающую перевыпуск SIM-карты без предоставления паспорта.

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Как выяснилось позже, оператор просто не подключил эту услугу. Это стало поводом для судебного иска против Vodafone.

Изначально жертва требовала от компании 50 тыс. грн компенсации за моральный ущерб и возмещение украденных 26 077 грн. В частности, в иске отмечалось, что действия оператора ухудшили здоровье потерпевшей, подорвали ее репутацию на работе (она – полицейская), а также не дали отпраздновать Новый год (деньги украли практически накануне праздника).

Первый суд украинке отказал. Однако по результату рассмотрения апелляции было решено, что:

оснований для возмещения украденных средств (26 077 грн) нет, потому что Vodafone непричастен к их краже;

компания некачественно предоставила свои услуги, чем нанесла моральный ущерб. За это мобильный оператор заплатит 10. тыс. грн моральной компенсации и 2102 грн судебного сбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее время из-за аналогичных случаев ПриватБанк блокирует переводы и карты своих клиентов. Украинцев просят подтвердить свою личность после попытки перевода, а также доказать, что деньги на счету заработаны легально.