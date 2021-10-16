ПриватБанк блокирует переводы и карты, требует ответить на вопросы и показать справки: что происходит

ПриватБанк для борьбы с мошенниками и отмыванием средств блокирует переводы и карты своих клиентов. Украинцев просят подтвердить свою личность после попытки перевода, а также доказать, что деньги на счету заработаны легально.

На действия банка клиенты жалуются на специализированном форуме "Минфин". В банке поясняют: что действуют в рамках закона и не могут нарушать правила.

Из-за участившихся случаев мошенничества банки ужесточают контроль и блокируют операции, которые пытаются провести настоящие собственники банковской карты. "Хотел перевести на свой счёт в другом банке. При переводе, сообщение чтобы продолжить – позвоните на 3700 (горячая линия банка, – ред." – пожаловался клиент.

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Сотрудник "Привата" попросил назвать сумму перевода, кому переводят деньги, ФИО, дату рождения, полный адрес прописки, год рождения, полное количество лет. И хотя у клиента такие вопросы вызвали возмущения, это может быть действенным способом вычислить мошенники и не допустить кражи средств.

"Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не является препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не следование верификации подвергает риску потерять свои средства", – пояснили в банке.

Банк также обязан проверять, легально ли клиент получает свои доходы. "После определенных оплат банк захотел документы о происхождении средств. Понял, что раз у банка не хватает ума просмотреть всю историю по картам клиента, который в нем обслуживается больше 10 лет, пора закрывать там все карты", – возмутился клиент.

В ПриватБанке пояснили: чтобы продолжить сотрудничество с клиентом и разблокировать карты, нужно предоставить документы, которые подтвердят источники дохода. Отметим, "Приват" в этом случае выполняет требования закона. Просто так пропускать сомнительные операции нельзя.

Как ранее писал OBOZREVATEL: