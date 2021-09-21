В Украину завезли 4 тонны мяса с сальмонеллой: опасный продукт доставили в две области

В Украину из Польши ввезли более 4 тонн индейки, в которой нашли сальмонеллу (род бактерий). Изначально мясо попало на склады 2 компаний – ООО "Селмит" из Запорожья и "ФРОСТ 4" из Днепра. Но продукт может продаваться в любой торговой точке Украины. Зараженное мясо изымают из продажи.

В RASFF (европейская система быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов) отметили, что импортировали в страну индюшиные крылышки с бактериями. Об этом сообщает 20 сентября Госпотребслужба в Харьковской области.

Между тем производителем индейки является компания Indyk-Śląsk. "В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Отметим, это уже не первый случай, когда в нашу страну из Польши доставляют мясо птицы с сальмонеллой. Так, в июне в Украину ввезли курятину, в которой обнаружили Salmonella Enteritidis. Продукцию переработали на мясо механической обвалки и поставили ООО "Фишзахид" (находится во Львове, занимается продажей продуктов питания).

До этого, в январе, Госпотребслужба обнаружила сальмонеллу в куриных крылышках, завезенных также из Польши. Сальмонелла – род бактерий, который вызывает заболевания пищевого происхождения.

Напомним, в июне компания "Торговый Дом "Аскания" импортировала из Польши капусту брокколи, в которой обнаружили опасные для употребления гербициды флуазифоп-п. Продукцию должны были изъять из оборота.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве эксперты во время проверки обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять с прилавков еще четыре месяца назад.