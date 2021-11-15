Украинец пополнил карту на 25 тыс. грн, но деньги пропали: что сказали в ПриватБанке

Украинец пополнил банковскую карту матери на 24 995 грн, но деньги не были зачислены. Терминал выдал текст с надписью "Оплата задолженности". По словам гражданина, в ПриватБанке сказали подождать 3 дня, и деньги вернут на счет.

Он также объяснил, что у матери есть 2 банковских карты – кредитная и пенсионная. На кредитной есть долг в размере 8 тыс. грн, но пополнял он именно вторую. Об этом написал пользователь Dimon Nort на сайте "Минфин".

"Терминал выдал с надписью "Оплата задолженности", я это увидел уже когда начал разбираться где деньги. С ПриватБанком связывался и я и моя мама, но внятного разъяснение мы не услышали. Они только сказали ждите 3 дня и деньги будут зачислены! Деньги нужны срочно!", – рассказал клиент.

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Он отметил, что в банке не объяснили, почему на чеках написано "Оплата задолженности". "И если это оплата отрицательного кредитного лимита, так почему ПриватБанк без спроса сам решил оплатить?", – добавил гражданин.

В ПриватБанке уже отреагировали и предложили связаться с украинцем, чтобы уточнить информацию и подробнее разобраться в сложившейся ситуации. Сообщение разместили под публикацией клиента.

В 2021-м на украинские банки со стороны клиентов поступила масса жалоб. Ранее украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги таки не были доставлены из-за ошибки сотрудников банка.

В итоге средства в Штаты переведены не были, а свои деньги клиент забрал с трудом. Комиссию ему не возместили.

Жаловались украинцы и на работу ПриватБанка. По словам одного из клиентов, пополняя свою карту, терминал забрал наличные, а после того выдал сообщение, что невозможно обработать запрос. В банке сообщили, что средства можно вернуть лишь после проведения инкассации, срок – до 14 дней.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что клиентка ПриватБанка сообщила об исчезновении с ее карты большой суммы денег. За 800 подходов без ее ведома с карты было списано 20,5 тыс. грн. В банке вину за происшедшее переложили на саму клиентку.