Украина пострадает в случае запуска "Северного потока-2": в Кабмине раскрыли план действий

Если "Северный поток-2" достроят и запустят, энергетическая безопасность Украины окажется под угрозой. В таком случае Кабинет министров сделает все для полной интеграции в рынок ЕС.

Об этом во время дискуссии под названием "Является ли Северный поток-2 проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов", заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

"Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта (Северный поток-2) подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, – это еще один из путей, которые мы видим в Киеве", – отметила вице-премьер-министр.

Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа, добавила Стефанишина.

"Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине. Поэтому ни украинцы, ни граждане ЕС не почувствовали этих радикальных шагов со стороны Российской Федерации. При этом, безусловно, эти шаги не оставались без внимания украинского правительства, мы раскрывали такие действия России везде и при любой возможности", – сказала украинская чиновница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.