У Зеленского назвали сумму карантинной помощи для бизнеса

Предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

Об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей 23 марта заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко, сообщается на сайте главы государства. По ее словам, оформить получение средств можно будет с помощью портала "Дія".

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дія" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", – сказала она.

Свириденко подчеркнула, что этот механизм уже продемонстрировал свою эффективность в декабре 2020 года.

Также она добавила, что у местных властей есть возможность добавить средства к сумме государственной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, возможность выплаты предпринимателям в случае жесткого карантина ранее анонсировал министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, что по состоянию на 23 марта в "красную" зону из-за стремительного распространения коронавируса вошли Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.