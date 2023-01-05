У украинцев отказываются принимать часть долларов: какие обязаны изъять в банках и обменниках

Банки и обменники отказываются принимать доллары старого образца либо те, которые имеют значительные потертости и повреждения. Такую валюту можно отправить на обмен в иностранный банк через украинское финучреждение. При этом, если есть сомнения касательно подлинности купюры, банк или обменник обязан отправить банкноту в НБУ. И если деньги окажутся фальшивыми, их изымут.

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Как объясняют в НБУ, обменники и банки в Украине обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты с использованием оборудования для работы наличными.

"Ответственным лицом при определении степени износа, подлинности и платежности банкнот иностранной валюты является работник кассы банка или финансового учреждения, непосредственно осуществляющий валютно-обменную операцию. Если банкноты иностранной валюты с незначительными повреждениями соответствуют установленным банком-эмитентом образцам и сохранили признаки платежности, они признаются платежными и должны приниматься уполномоченными банками", – отмечают в НБУ.

Однако, если валюта износилась или имеют значительные повреждения, ее нужно отправить на инкассо (обмен в иностранный банк, в котором есть счет у украинского финучреждения). Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент, с которым заключен соответствующее соглашение, для осуществления обмена на новые банкноты.

"В случае сомнения относительно подлинности банкнот иностранной валюты, банки должны изъять их и прислать для проведения исследований в Национальный банк. Кроме того, банк должен также принимать для проведения исследований сомнительные банкноты иностранной валюты по желанию предъявителя на основании заявления", – отмечают в НБУ,

Национальный банк проводит исследования сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты бесплатно. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа возвращаются инициатору исследования. Поддельные денежные знаки изымаются без возмещения их стоимости и в установленном порядке передаются Национальной полиции для проведения расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).