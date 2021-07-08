"Тысячу долларов могу заработать только за год": почтальоны рассказали о своих мизерных зарплатах

Украинские почтальоны в маленьких городах оформляются на часть ставки и зарабатывают 2-3 тыс. грн. Об этом в ответ на заявление главы "Укрпочты" Игоря Смелянского о зарплатах в "тысячу долларов" заявили сами почтальоны. Правда, позже менеджер свои слова опроверг и сказал, что на самом деле почтальоны зарабатывают 250 долларов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Зарплата у меня как начальника отделения на 0,6 ставки – около 3 тыс. грн. У почтальона на 0,4 ставки – 2 тыс. грн.Наша почта работает 3 дня в неделю. В некоторых соседних селах – 2 дня. Нужно выполнять план, тогда будут надбавки. Но чтобы выполнить план – не знаю, что надо делать. Нам увеличили план по платежам, теперь около 100. Но количество домов на участке-то не изменилось, почему так поднимают – непонятно", – рассказала начальник одного из почтовых отделений.

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В небольших населенных пунктах почтальоны работают на часть ставки. К примеру, Надежда оформлена на 0,45 ставки. Полный оклад почтальона с вычетом налогов – 5 150 грн. "Моя зарплата приблизительно 1 300 грн. Аванс – 998 грн. Это все, что я получаю. Сюда уже входят надбавки за продажу товара и газет. Чаевые, если посчитать, за месяц набежит 100-150 грн", – рассказывает женщина.

Тысячу долларов Надежда действительно сможет заработать, но не за месяц, а разве что за год. За свою зарплату женщина не может себе позволить даже поехать в отпуск.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские заробитчане в Чехии могут зарабатывать до 77 тыс. грн в месяц. В целом количество вакансий за границей для украинцев летом увеличилось почти в два раза.