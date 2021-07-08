Почтальоны "Укрпочты" получают до $1000 в месяц? Рассказываем, какие у них зарплаты на самом деле

В "Укрпочте" есть почтальоны, которые зарабатывают более 1 тысячи долларов в месяц, заявил гендиректор предприятия Игорь Смелянский. Его слова возмутили многих работников этой службы, они утверждают, что зарплаты гораздо меньше заявленной.

Из чего состоят зарплаты почтальонов госпредприятия и сколько они на самом деле зарабатывают – разбирался OBOZREVATEL.

В пресс-службе "Укрпочты" разъясняли: оплата труда производственного персонала (операторов, почтальонов, курьеров) состоит из должностного оклада и мотивационной части.

"В зависимости от объемов предоставленных услуг производственный персонал дополнительно получает премию (мотивацию) за количество принятой подписки, объем реализации товаров, прием переводов, платежей, страхования, обработки и выдачи посылок, мелких пакетов, письменной корреспонденции и другое", ­– говорится в ответе компании на запрос OBOZREVATEL.

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Например, дополнительно выплачивается мотивация 7,5% за реализацию товара и 10% за прием подписки. Также на уровень зарплаты влияет качество обслуживания клиентов работниками отделений, которых проверяет "тайный покупатель". Кроме того, по словам Смелянского, у почтальонов есть неофициальные доходы: чаевые от пенсионеров и юрлиц.

"В Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц… У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании", ­– говорит он.

Работающие почтальоны неохотно дают интервью и рассказывают о своих зарплатах. Преимущественно, это люди в возрасте, которые просто не могут найти другой работы, потому боятся потерять то, что имеют. Но с некоторыми сотрудниками почты нам все же удалось пообщаться.

Почтальон Надежда, которая пожелала не называть свою фамилию, много лет работает в одном из украинских сел. Женщина утверждает, что надбавки к зарплате за дополнительные услуги у них мизерные. Возьмем, к примеру, продажи. По словам Надежды, продают они с коллегами все что угодно: конфеты, печенье, подсолнечное масло, спички, кофе, крупы, специи, мыло, порошки, носки – и это еще не полный список.

"Чтобы продать товар, нужно, как попрошайка, всех просить, – рассказывает она. – А все потому, что кто-то сидит сверху, и хочет увеличить свой капитал, а мы должны этот товар пропихивать. За продажу получается чуть больше 100 грн доплаты в месяц, судя по выписке с зарплаты".

А вот лишних расходов у почтальонов немало: "На квитанциях, подписке газет наживается кто-то другой, только не почтальоны, – говорит женщина. – С почтальонов тянут последнее. По подписке, если нет плана, ты должен сам выписывать что-то дешевое, чтобы его выполнить. А платить – со своего кармана. Чтобы тот, кто отвечает за подписку, выше тебя рангом, получил достойную премию".

На почте вместе с Надеждой работают 5 почтальонов и начальник отделения. По ее словам, за все годы работы никто не выдавал им даже транспорт. Все ездят своими велосипедами и чинят тоже за свой счет.

По данным "Укрпочты", минимальный должностной оклад их сотрудников – 6 000 грн. Это без вычета налогов. Но заработать можно гораздо больше.

"Реализуя большой объем товаров, подписки, принимая переводы и платежи, посылки, предоставляя качественные услуги некоторые почтальоны в отдельные месяцы получают доход, который в несколько раз превышает должностной оклад за счет системы бонусов", – говорится в ответе пресс-службы.

Ранее Смелянский в интервью НВ Бизнес заявил: "У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов".

Но по нашим подсчетам, увеличить в разы минимальный оклад – не так просто. К примеру, на 1 000 гривен выручки от продажи товаров почтальон заработает 75 грн (7,5% от суммы). Чтобы заработать дополнительно 6 000 – нужно продать товара аж на 80 тыс. грн. А чтобы заработать столько же на подписке (10% от суммы) – оформить ее нужно на 60 тыс. грн. Это и для города цифры немалые, а для небольших населенных пунктов – неподъемные.

Почтальоны из регионов в комментариях под заявлением своего руководителя уверяют: их зарплаты в разы меньше не только 1 тысячи долларов, но даже "минималки". Ведь далеко не все они работают на полную ставку. В селах это может быть 0,75 либо 0,5, или даже 0,2 ставки.

Такую плачевную картину нам анонимно подтверждает начальница одного из сельских отделений почты. "Зарплата у меня как начальника отделения на 0,6 ставки – около 3 тыс. грн. У почтальона на 0,4 ставки – 2 тыс. грн. Наша почта работает 3 дня в неделю. В некоторых соседних селах – 2 дня. Нужно выполнять план, тогда будут надбавки. Но чтобы выполнить план – не знаю, что надо делать. Нам увеличили план по платежам, теперь около 100. Но количество домов на участке-то не изменилось, почему так поднимают – непонятно. Кто зарабатывает тысячу долларов – даже не могу придумать. Наверное, менеджеры в районах и областях, которые "грызут" нас за эти планы", – делится женщина.

Почтальон Надежда, о которой мы рассказывали ранее, работает на 0,45 ставки. У нее три рабочих дня в неделю. На ее участке более 200 дворов и 90 пенсионеров. По словам женщины, полный оклад почтальона с вычетом налогов – 5 150 грн. Соответственно, ее оклад – вдвое меньше: "Моя зарплата приблизительно 1 300 грн. Аванс – 998 грн. Это все, что я получаю. Сюда уже входят надбавки за продажу товара и газет. Чаевые, если посчитать, за месяц набежит 100-150 грн".

Тысячу долларов Надежда действительно сможет заработать, но не за месяц, а разве что за год. За свою зарплату женщина не может себе позволить даже поехать в отпуск. Говорит, за годы работы лишь раз была с экскурсией на Закарпатье, на 3 дня. Найти подработку или другую работу в селе – также нелегко.

"Знаете, можно было бы бросить такую работу. Но в селе женщине в возрасте работы не найдешь, и в городе – также. Не каждый может поехать за границу. Так и держимся того, что есть. За столько лет уже привыкли к людям, а люди к нам", – подытожила почтальон.

В целом, доходы у почтальонов очень разные, зависимо от места работы. Можно допустить, что в столице и больших городах сотрудники почты действительно могут получить конкурентные зарплаты, которые будут мотивировать на дальнейшую работу. Но в городах у работников государственной почты есть выбор: они могут пойти работать на другого оператора или вообще сменить сферу, если зарплата не устраивает. В селах же почтальон – одна из немногих возможных вакансий. Потому работники соглашаются на любую зарплату и условия, чтобы сохранить место. И эта безысходность, как видим, находит отражение в их доходах.