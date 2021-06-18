Украинским заробитчанам предлагают работу в Чехию: кому платят 70 тыс. и что требуют

Украинских заробитчан приглашают на работу в Чехию на зарплаты от 24 тыс. грн. Квалифицированный мастер может получать 80-90 тыс. грн. При этом для трудоустройства понадобится рабочая виза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В большинстве вакансий для заробитчан знание языка не требуется. Самым большим спросом пользуются электрики, сварщики и водители. Чтобы получить работу, нужно соответствовать нескольким требованием:

наличие визы или паспорта ЕС;

возраст: от 22 до 60 лет;

опыт работы от 3-х лет;

обязательное наличие аттестации (сертификат или диплом).

Украинцев без специальной квалификации принимают в основном автомобильные заводы, которых в этой стране немало. Самые большие зарплаты могут получать квалифицированные работники (слесари, сварщики и т.д). Их доход может составлять от 75 до 90 тыс. грн.

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Неквалифицированные сотрудники на заводах зарабатывают 24-25 тыс. грн. В то же время стоит понимать, что рабочий день на заводах – это не привычные 8 часов. Персонал может работать 10-12 часов в сутки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.