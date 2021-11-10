Тысячи гривен за фейковую вакцинацию: семейный врач продавал СOVID-сертификаты

Правоохранительные органы в Днепре задержали семейного врача, который продавал клиентам COVID-сертификаты. За "вакцинирование" девяти украинцев врач требовал 25 тыс. грн.

Мошенника задержали во вторник, 9 ноября, при получении части денег в сумме 12,5 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области в Facebook.

По результатам обысков полиция изъяла деньги и другие доказательства, доказывающие противоправную деятельность. "Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Ситуацию прокомментировал заместитель мэра Днепра и директор департамента здравоохранения Андрей Бабский. Он обратился к жителям города и призвал быть сознательными.

"... Один из сотрудников медицинской сферы был задержан силовыми структурами за продажу поддельных сертификатов о вакцинации. Вы же помните – я лично, не раз, призвал вас всех быть сознательными. Вернее умолял! И рассказывал, что рано или поздно кто-то "спалиться"… это так очевидно", – написал заммэра в Facebook.

Напомним, в Мукачево (Закарпатская область) сотрудников железнодорожного вокзала уличили в изготовлении и сбыте фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Речь идет о поддельных экспресс-тестах с отрицательным результатом, которые путешественникам продавали за 350 гривен.

На входе в железнодорожный вокзал разместили объявление, что в помещении можно сделать экспресс-тест на антиген к COVID-19. На самом же деле сами работники продавали людям уже готовые и в то же время фейковые результаты.

Стоит указать, что украинцев за подделку сертификата о вакцинации будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность угрожает не только производителям липовых документов, но и обычным гражданам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.

Согласно предложенному в Раде законопроекту, за использование лицом поддельного документа о вакцинации грозит от 17 000 до 34 000 грн штрафа или тюрьма до 2-х лет. Медработника могут наказать штрафом от 34 000 до 68 000 грн или отправить в тюрьму на срок от 1 до 3 лет.

А вот за изготовление и распространение таких фальшивок можно получить до 3 лет ограничения свободы или штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что примерно 10% COVID-сертификатов в Украине сегодня являются сомнительными. Граждане сознательно отказываются от прививок против коронавируса и делают выбор в пользу поддельных документов. Причиной этого в значительной мере является антивакцинальная кампания.