За подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.

Соответствующие изменения к Уголовному кодексу содержатся в законопроекте № 6084, который был принят Верховной Радой в первом чтении. За его поддержку народные депутаты отдали 282 голоса (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Рады в YouTube.

Законопроектом предлагается ввести новый вид уголовной ответственности в Украине – за подделку документов о проведении профилактической вакцинации. В частности:

Видео дня

За использование человеком поддельного документа о вакцинации грозит от 17000 до 34 000 грн штрафа либо тюрьма до 2-х лет .

Медработника накажут штрафом от 34 000 до 68 000 грн или отправят в тюрьму на срок от 1 до 3 лет за внесение заведомо ложной информации в электронную систему Минздрава о проведении вакцинации.

За изготовление и распространение поддельных сертификатов о вакцинации можно будет получить до 3-х лет ограничения свободы либо штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

Для того, чтобы нормы законопроекта начали действовать, его еще предстоит принять Верховной Радой во втором чтении и в целом. Депутаты намерены это сделать уже в ближайшее время.

Документ был внесен в парламент Кабинетом министром. Его автором выступило Министерство здравоохранения, где необходимость принятия законопроекта объясняют исполнением решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Согласно пояснительной записке к документу, в Украине участились случаи выявления фальшивых документов, которые касаются вакцинации от СОVID-19. Отсутствие ответственности за такие деяния создает условия для развития подделки таких документов.

А это несет прямую угрозу жизни и здоровью украинцев. Такие преступления должны наказываться соответствующим образом, объяснил в комментарии OBOZREVATEL народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко

"Не будем забывать, что это не просто преступления, а преступления против человеческой жизни и наказание должно быть серьезным... Мы не можем закрывать глаза на такие явления, как поддельные сертификаты", – сказал Устенко.

Он напомнил, что вакцинация нужна, чтобы защитить украинцев от тяжелого течения коронавирусной болезни. И тот факт, что возле пунктов вакцинации выстроились очереди, он считает хорошим знаком, ведь в будущем коллективный иммунитет позволит снять ограничения.

"К сожалению, не все понимают всю серьезность пандемии, имеющей мировые масштабы... Вакцины хватает, и коллективный иммунитет - лишь вопрос времени, когда мы сможем снять все ограничения", – подчеркнул депутат.

Вакцинанция и сегодня позволяет посещать общественные места даже в "красных" зонах. Считается, что такой режим позволяет не только мотивировать население вакцинироваться, но и дает экономике возможность не останавливаться.

Как сообщал OBOZREVATEL: