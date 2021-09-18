Цены на важные продукты пересчитают осенью: сколько будем платить

В Украине осенью хлеб будет дорожать примерно на 1-1,5% ежемесячно, кроме того, значительно вырастут в цене овощи. При этом с начала 2021-го курятина уже подорожала почти на 20 грн за кг.

Как рассказал "Сегодня" экономист Олег Пендзин, подорожание хлеба связано с ростом цен на масло, муку и сахар. "Хлеб будет дорожать на 1-1,5% каждый месяц независимо от цены на зерно. В хлебе есть масло, в хлебе есть сахар, мука", – отметил эксперт.

А вот молоко за прошедший год подешевело примерно на 20 копеек. Это объясняется низкой покупательной способностью украинцев. Поэтому эти продукты к зиме в цене практически не добавят.

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"Когда у человека стоит пачка масла, а внизу написано – спред, и стоит пачка нормального сливочного масла – одно дороже другого в два раза, то человек будет покупать то, что дешевле, а это будет стоять", – объясняет Олег Пендзин.

Цены на большинство овощей будут расти. А вот тепличные огурцы уже подешевели почти вдвое (до 10 грн за кг) и продолжат падать в цене.

Как изменились цены (данные Госстата с января 2021-го):

Рис подорожал на 3,47 грн

Хлеб пшеничный (первый сорт) на 3,57 грн

Батон на 1,68 грн

Макароны на 3,02 грн;

Мука на 1,06 грн;

Манка на 1 грн;

Гречка на 4,77 грн;

Свинина подорожала на 6,25 грн;

Курятина (тушки) на 13,98 грн;

Филе куриное на 19,68

Как сообщал OBOZREVATEL, производство меда в Херсонской области в 2021-м возросло почти вдвое, достигнув 1797 тонн. Растет и экспорт продукта, однако сейчас от него выигрывают не владельцы пасек, а перекупщики.