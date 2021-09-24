Цены на шоколад и карамель в Украине взлетели на 30%, и это еще не конец: почему подорожает кондитерка

Кондитерские изделия в Украине подорожали с начала 2021-го на 25-30%, но рост продолжится. Уже в ближайшее время цены могут увеличиться еще на 5-7%. На подорожание влияет повышение цен на сахар и природный газ. Последний составляет почти треть себестоимости готовых продуктов.

Еще минувшей весной украинские пищевые ассоциации показывали властям расчеты, где четко указывалась угрожающая ситуация на рынке сахара из-за его дефицита. Они просили правительство принять законопроект по ввозу сахара с 0% ставкой пошлины в пределах небольшой квоты 60 тыс. тонн. Об этом рассказал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк для Today.ua.

Законопроект помог бы избежать дефицита сахара в стране, но предложение не было принято. Более того, в 2021 году больше чем на 25% сократилось производство карамельных и шоколадных изделий.

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При этом в Украине увеличиваются поставки кондитерских изделий из-за границы. Так, за полгода объемы ввоза продукции выросли аж на 28,8%.

Кроме сладостей в стране также могут вырасти цены на хлеб. До конца 2021-го может вырасти от 5 до 25%. Есть 2 ключевые причины – рост цен на сырье и муку и подорожание энергоносителей. При этом в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя.

Напомним, Украина может снова начать импортировать репчатый лук. Последний сезон стал рекордным для страны в плане количества государств, куда поставляли овощ. Несмотря на это, уже вскоре в Украине может появиться продукт из Узбекистана или Молдовы. Это станет возможным, если цена вырастет хотя бы на 10%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, цены на подсолнечное масло в Украине могут остаться высокими до конца 2021-го. Часть урожая подсолнухов в регионах уничтожили вредители, а это может привести к его дефициту. Сейчас литр масла можно купить примерно за 55-60 грн, а дефицит подсолнухов не позволит снизить цены в ближайшее время.