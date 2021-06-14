Цены на сезонные фрукты в Украине вырастут: сколько заплатим

По прогнозам экспертов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом будут выше, нежели в 2020 году в среднем на 15%. При этом стоимость черешни уже превысила европейские цены. Так, килограмм на рынках стоит от 120 до 200 грн.

При этом ранний урожай был уничтожен дождями, но еще остается надежда на более поздние сорта. Об этом пишет Today.ua.

Стоимость клубники начала постепенно опускаться. Кроме того, начинают появляться первые абрикосы и сливы. С учетом дождей, их урожай в 2021-м будет меньше, чем предвидели фермеры.

Кроме того, за последнюю неделю в цене снизились огурцы, помидоры и болгарский перец. Фермеры прогнозируют падение цен на овощи в начале июля, когда начнутся сборы грунтовых сортов.

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Ранее сообщалось, что цены на овощи в Украине после длительного снижения или стабилизировались или даже незначительно подросли. Исключение составили продолжившие дешеветь томаты, болгарский перец и огурцы. При чем цены на последние, в начале недели, вообще рухнули до минимума.

На южных рынках огурцы продавали по 2 грн/кг. Правда, к концу недели он уже был не дешевле 9 грн. Подешевели также редис, зеленый горох и спаржевая фасоль.

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