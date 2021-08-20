Цены на самую дорогую ягоду в Украине резко снизились: названы причины

В Украине стремительно снижаются цены на голубику. Ключевыми причинами называют низкое качество, большой вал продукции и отсутствие диалога между производителями.

При этом урожайность ягоды выше, если сравнивать с 2020-м, а цена – ниже. Об этом рассказал глава СПК "Лига Агро" Александр Стогний изданию AgroPortal.

"В этом году был большой обвал цен: стартовали с 300 грн/кг, упали до 100 грн и ниже. К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому были вынуждены отдавать ягоду на заморозку", – заявил специалист.

Среди факторов Стогний также называет увеличение предложения, низкую покупательную способность граждан и спекуляции оптовых покупателей. Это оказало влияние на обвал стоимости.

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Ранее сообщалось, что в Украине в 2021-м самой дорогой ягодой остается голубика, однако наибольшим спросом пользуется малина. Бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды" Сергей Стеценко заявил, что стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с минувшими годами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области местные фермеры продают арбузы по цене от 70 коп. до 1 грн. Однако несмотря на такую низку цену, покупателей практически нет.