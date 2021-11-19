Как посчитали новые цены на проезд в Киеве и могут ли подешеветь билеты. Интервью с замом Кличко

В Киеве уже после отопительного сезона 2021/2022 планируют повысить стоимость проезда в метро. Сейчас эту тему вынесли на обсуждение. Пока это планы городской власти.

О том, почему решили пересмотреть цены и как можно платить меньше, в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник.

− Расскажите подробнее о финансовом и техническом обосновании новой цены. Почему именно 20 грн?

− Как заявил мэр Виталий Кличко, до завершения отопительного сезона тарифы на проезд подниматься не будут. Документ о котором ми все говорим – это проект, который проходит соответствующую процедуру. Сейчас – общественное обсуждение.

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Последний раз мы пересматривали цены в 2018-м. За это время изменилась вся ценовая политика на рынке: зарплаты, электроэнергия, топливо, топливо-смазочные материалы, запчасти для обслуживания и ремонта пассажирского транспорта. На сегодня себестоимость перевозки 1 пассажира "Киевпастрансом" составляет 22,30 грн. В метрополитене ­– 22 грн. Потому с такого расчета продолжилось, чтобы одноразовая поездка была 20 грн. В то же время киевляне смогут пользоваться коммунальным транспортом по цене 12 грн.

− Исходя из этих цифр, как я понимаю, на прибыль предприятия не выходят?

− Коммунальный транспорт точно будет дотационным, но величина дотаций уменьшится вдвое.

− Месячный безлимитный билет должен стоить почти 3000 грн. Но в странах Европы такой билет стоит гораздо дешевле. Почему так получается?

− Я бы проверял такую информацию. Если мы говорим о проездном без ограничения количества поездок, он используется исключительно бизнес-структурами. Его использую курьеры и другие люди, которые таким образом зарабатывают деньги. Сколько поездок имеют месячные проездные в странах Европы, с которыми нас сравнивают. Они точно не безлимитные. Вот у нас есть 46, 62, 92, 124 поездки. У нас на электронных карточках "Киев цифровой" можно купить 10, 20, 30, 40, 50 поездок. По "карте киевлянина" можно купить любое количество поездок (1,5,10,20) по цене 12 грн.

− Как видим, основная модель экономии на проезде – это "карта киевлянина", но может перечислите на чем и сколько еще можно сэкономить?

− Кроме "карты киевлянина" это проездные билеты, самый дешевый из которых стоит 667 грн. По проездному на 46 поездок одна поездка обойдется в 14,50 грн, при 62 поездках – 14,40 грн, 92 – 14,30 грн, 124 -14,20 грн. Если мы говорим о "Киеве цифровом", то там гамма от 20 до 15 грн. 50 поездок обойдутся по 15 грн.

− Поскольку "карта киевлянина" самая выгодная, расскажите о ней подробнее, ее могут оформить все?

− Ее могут оформить все, кто живет и работает в Киеве. Ее можно оформить как по прописке, так и по подтверждению с места работы. У нас много людей приезжих, которые не прописаны в Киеве, но работают здесь, они также могут оформить эту карту.

− С повышением цены на проезд, стоит ли ожидать улучшения качества движимого состава?

− Конечно, качество изменится. Если мы практически вдвое уменьшим дотацию на поддержку в рабочем состоянии коммунальных предприятий, эти средства мы можем потратить на закупку нового движущего состава.

− То есть сразу изменений мы не увидим, но в перспективе..

− Мы каждый год закупаем новые автобусы, трамваи, троллейбусы, новые вагоны метрополитена. Вы же их видите на улицах.

− Если представить себе ситуацию, что цены на какие-то из составляющих себестоимости проезда уменьшатся, может ли упасть цена на проезд?

− Это возможно. Если меняется составляющая тарифа, он также будет меняться.

− А с какой периодичностью тариф пересматривается?

− Ми пересматриваем раз на 3 года. На сегодня это уже не периодичность, а вынужденная мера.

− То есть, следующие три года, мы будем жить с новыми тарифами?

− Буду надеяться, что с такими тарифами мы сможем жить и 5, и 7 лет, если не будет существенных колебаний.