Цены на продукты взлетят: эксперты назвали причины

Рекордный рост цен на удобрения может привести к подорожанию продуктов питания во всем мире. Стоимость некоторых синтетических питательных веществ достигла самого высокого уровня со времен финансового кризиса, что может означать более слабые урожаи и подорожание продуктов уже в 2022 году.

"Поскольку цены на удобрения продолжают расти, фермеры либо сокращают нормы внесения, либо полностью сокращают количество удобрений в надежде на снижение цен в будущем, либо сокращают другие сельскохозяйственные продукты, чтобы учесть более крупные ожидаемые расходы", – заявил аналитик Green Markets Алексис Максвелл для Bloomberg.

Отмечается, что фермеры, которые выращивают кукурузу, сою и зерновые, уже тратят больше, чем обычно – на семена, рабочую силу, транспорт и оборудование. Это способствовало резкой продовольственной инфляции за последний год.

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"Стоимость удобрений является одним из основных факторов, влияющих на глобальную продовольственную инфляцию в настоящее время, поскольку цены на все три группы питательных веществ – калий, фосфор и азот – находятся на уровнях, которых не было около десяти лет", – объясняет аналитик "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.

Отметим, стоимость хлеба в Украине до конца 2021-го может вырасти от 5 до 25%. Есть 2 ключевые причины – рост цен на сырье и муку и подорожание энергоносителей. При этом в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начался сезон сбора и продажи винограда. Цена белых сортов рухнула, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. Средняя оптовая стоимость составляет $0,94/кг (24,98 грн). В прошлом году цена в этот период года была вдвое выше.