Цены на продукты в Украине пересчитают: на что и как изменится стоимость

В Украине осенью 2021-го могут значительно снизиться в цене фрукты и овощи. Другие же продукты питания будут только дорожать.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, сейчас цены на продукты в Украине очень разбалансированы. Ключевые факторы, которые их формируют: себестоимость, энергоресурсы, транспортные затраты, –вынуждают украинских торговцев поднимать цены. Но рост происходит не равномерно. Там, где рынок более конкурентный, ни производители, ни торговцы не могут существенно поднимать стоимость товаров, потому что взаимная конкуренция этого не позволяет(рынки сезонных овощей и фруктов). Там же, где на рынке 2-3 монополиста, как правило, цены растут более ощутимо:

Видео дня

"Это рынки подсолнечного масла, курятины, яиц, сахара, круп. – говорит Новак. – Там несколько крупных игроков, которые обеспечивают практически весь рынок. Они, прежде всего, ориентированы на экспорт и валютную выручку. На внутренний же рынок они между собой договариваются и мы видим, что некоторые продукты украинского производства в Украине стоят дороже, чем в Европе".

Потому, по словам Новака, ожидать снижение цены на такие товары не стоит, независимо от урожая в этом году. Не имеют оснований дешеветь также мясо и молочные продукты. Там цены зависят от стоимости энергоносителей и транспортных затрат, а они – существенно растут.

Упасть в цене осенью традиционно могут только сезонные овощи, фрукты и ягоды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, килограмм клубники на рынке "Бронише" (Варшава, Польша) в эквиваленте обойдется в 26,1 грн, тогда как в Киеве на "Столичном" – 100 грн, говорится в исследованиях общественной организации "Экономический дискуссионный клуб". Почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей.