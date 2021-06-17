Продукты в Украине дороже, чем в Польше: почему переплачиваем и чего ждать дальше

Килограмм клубники на рынке "Бронише" (Варшава, Польша) в эквиваленте обойдется в 26,1 грн, тогда как в Киеве на "Столичном" – 100 грн, говорится в исследованиях общественной организации "Экономический дискуссионный клуб". Почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей.

Почему? Польские агропроизводители получают дотации от государства и могут продавать продукцию дешевле. В нашей стране такой помощи почти нет, зато дорожают коммунальные услуги. Все эти затраты производители перекладывают на плечи покупателей.

О том, как растут цены на продукты в Украине и почему в Польше дешевле, читайте в материале OBOZREVATEL.

За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве – 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас – в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве – 15 грн за кг.

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Нужно учитывать, что и заработная плата в двух странах существенно отличается. По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5, 5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.

Причем, продукты питания в Украине стремительно дорожают. По данным Госстата, по сравнению с маем прошлого года, цены на подсолнечное масло выросли на рекордные 75,2%, сахар подорожал на 67,2%, яйца на 34,4%, а хлеб – на 16,6%. По информации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в июне на 16% подорожала курятина. Белокочанная капуста выросла в цене в 2 раза, свекла – в 1,6 раза, а морковь на 78%. Такого галопирующего роста цен в прошлом году не наблюдалось. Производители продуктов питания говорят, что в ближайшие несколько месяцев цены подскочат еще на 10-15%.

Некоторые сырьевые продукты, к примеру, подсолнечное масло или сахар, подорожали из-за плохого урожая прошлого года, о чем ранее писал OBOZREVATEL. Запасов сырья осталось совсем мало, и потому цена продолжает расти.

В Польше аграрии получают субсидии от государства, они могут модернизировать фермы и устанавливать более низкие цены на продукты питания. Например, в 2018-2019 годах дотации за одну корову составили $93 (не более 20 голов) в год. За одну овцу фермер получает $25, а за одну козу – $13 в год. Базовый размер помощи фермеру составляет $115/га. Есть еще и помощь при выращивании определенных культур. За томаты готовы доплачивать $825/га, хмель, клубнику, сахарную свеклу и картофель – $250-530/га.

Государство мотивирует молодых людей создавать свои фермы, которым выплачивают единоразовую помощь в размере $15 тыс. Как правило, для работы на полях в Польше приглашают украинцев, у которых заработная плата меньше, чем у местных жителей. Т.е. аграрии экономят и на этой статье расхода. Таких масштабных программ поддержки небольших предпринимателей в Украине нет. И это сразу же отражается на ценах и конкуренции. Неудивительно, что в сезон на киевских рынках можно найти яблоки или даже картофель, которые были привезены из Польши.

Но и это не все. Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин говорит, что в Украине стремительно дорожают коммунальные услуги. "Цены растут на электричество и воду, а это критично для тех, кто выращивает овощи в теплицах", – говорит эксперт. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 перевозка товаров ухудшилась и выращенные на юге страны овощи гораздо дольше едут в другие регионы. Ограниченные партии продукции тоже влияют на цены.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой говорит, что цены на внутреннем рынке в Украине уже давно такие же, как и за рубежом. "Украинская аграрная продукция пользуется спросом", – говорит он. Поэтому компании не заинтересованы в том, чтобы снижать цены для внутренних потребителей. Аграрная продукция, от зерна до подсолнечного масла, на мировых рынках очень дорогая из-за активизации мировой экономики. Кроме того, Китай восстанавливает поголовье свиней и огромными партиями скупает кукурузу на корм. Поэтому украинцы и вынуждены платить за хлеб или мясо птицы больше.