Цены на продукты подскочат к Новому году: что подорожает в Украине

К Новому году в Украине на 5-15% поднимутся цены на популярные продукты для праздничного застолья. Это, в первую очередь, мясо, майонез, яйца, овощи и фрукты. Более резкий скачок цен возможен, если будет сильный ажиотаж, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров.

Такой прогноз озвучил аудитор, глава союза "Центр экономической интеграции и социального партнерства" Михаил Крапивко, пишет "Информ-UA". Он уточнил, что такой рост традиционный для Украины и происходит каждый год.

"Это обосновано экономическим принципом. Перед любыми праздниками есть повышенный спрос на определенные товары, продукты питания. А когда спрос увеличивается, появляется возможность увеличить стоимость, так как экономика информационногенная, и любая информация о повышенном спросе всегда порождает рост цены", – рассказал Крапивко.

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Эксперт уточнил, что цены вырастут не на многие товары, а только на те продукты, которые популярны на праздники. После новогодних праздников цена снизится, но не значительно, считает он.

При этом обычная продуктовая инфляция и без того того составляет около 5% каждый месяц. А за год продуктовая корзинка подорожала уже на треть, подсчитал эксперт.

Однако, по прогнозу эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, более серьезное подорожание коснется не только традиционных "новогодних" продуктов. Дело в том, что в Украине сильно выросли цены на энергоносители. В то время как тарифы для населения зафиксированы, промышленность вынуждена платить за газ и "свет" по рыночной стоимости.

По словам Пендзина, из-за подорожания газа значительно больше придется платить за такие продукты:

сахар;

мясо (в т.ч. курятина)

сало;

подсолнечное масло;

хлеб (его стоимость будет увеличиваться на 2% каждый месяц).

Что касается алкоголя, то по прогнозу украинских виноделов, дефицита и резкого роста цен не ожидается. Зато спиртное подорожает в 2022 году – после принятия законопроекта №5600 (на данный момент принят в первом чтении).

Так, примерно на 2 грн может подорожать литр пива крепостью 8%. В то же время время цены на ликеро-водочную продукцию могут увеличится примерно на 2,1 грн за литр из-за повышения акциза на 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине цены на хлеб за прошедший год уже выросли на 18%, на торты – аж на 80%. Сладкая выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. В нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

При этом пекари уже предупредили: если ситуация с ценами на газ не изменится, хлеб станет не только дорогим, но и менее качественным. Чтобы остаться на плаву, пекарням просто придется использовать муку более низкого качества.

К слову, к Новому году в Украине дорожают не только продукты, но и аренда жилья. Цены уже растут, но пока не закончился ноябрь, снять квартиру на праздники в некоторых городах можно и за 500 грн.