В Украине пересчитают цены на популярные продукты: что и как подорожает

В Украине из-за подорожания газа значительно больше придется платить за сахар. Кроме того, начался период подорожания мяса и сала. Значительно вырастит в цене и хлеб: ежемесячно его стоимость будет увеличиваться на 2%.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Главная причина для роста цен: подорожание энергоресурсов. Для населения цену на газ зафиксировали, а вот промышленные производители вынуждены платить по рыночной стоимости.

В результате, по оценкам Пендзина, подорожают:

сахар;

курятина;

подсолнечное масло.

В производстве этих продуктов используется большое количество голубого топлива. "Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в 4 раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина – все это использует энергоносители и все это очень подорожало", – говорит эксперт.

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Уже примерно на 20% увеличилась себестоимость производства хлеба. Как следствие, ежемесячно цена будет расти на 2%.

В развитых странах за действиями участников рынка следит Антимонопольный комитет. И если окажется, что компании нарушают нормы конкуренции, они платят огромные штрафы. Такие механизмы воздействия на бизнес есть и у Антимонопольного комитета Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла. Теперь тонна подсолнечника стоит 18-19 тыс., а не 20 тыс. грн.

Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.