Украинцы открыли "охоту" на квартиры для празднования Нового года: где можно снять за 500 грн

Украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается. Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.

Больше всего квартир сдают в столице, второй по этому показателю идет Одесса, а на третьей позиции оказался Львов. Об этом свидетельствуют данные аналитики на "OLX Недвижимость".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем и декабрем 2020-го, сейчас наблюдается подорожание от 4 до 25%. Однокомнатные квартиры посуточно выросли в цене на 7% в среднем по стране.

В Чернигове стоимость выросла на рекордные 20%, а средняя цена там – 500 грн. На 19% выросла стоимость посуточной аренды квартир в Киеве. В Виннице цена поднялась на 17%, в Днепре и Одессе – на 8% и 12% соответственно.

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Чуть меньше подорожание затронуло двухкомнатные квартиры – лишь 4%. Во Львове и Виннице цены выросли значительнее всего – на 12,5%.

Аренда "трешек" подорожала еще меньше – на 3%. Но в Запорожье, Кропивницком и Луцке суточная стоимость взлетела более чем на 20%.

Перед новогодними праздниками арендодатели также начинают сдавать больше домов. Самый заметный рост зафиксирован в Киеве – на 9% больше предложений. Вторым в списке идет Славское (Львовская область), третьим – Яремче (Ивано-Франковская область).

Стоимость аренды домов в городах, где предлагают больше всего объектов:

Одесса – 2,5 тыс. грн/сутки (средняя цена);

Киев – 5 тыс. грн;

Яремче – 1,2 тыс. грн;

Славское – 850 грн;

Харьков – 2 тыс. грн;

Днепр – 3 тыс. грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цены на квартиры в новостроях Киева быстро растут. Экс-координатор Экспертной платформы Нацбанка Наталья Задерей назвала признаки того, что на столичном рынке недвижимости надувается ценовой пузырь. Как итог, цены на жилье в один момент могут обвалиться.