Цены на популярные в Украине продукты изменятся: прогноз экспертов

В Украине в ближайшее время могут измениться цены на продукты. Эксперты считают, что в основном будет идти снижение стоимости, например, на огурцы. В свою очередь капуста и цитрусовые могут незначительно подорожать.

Об этом сообщает "Украина 24". "В прошлом году уже до 1 апреля мы имели показатели оптовой цены около 20 грн на огурец, и именно из-за увеличения предложения отечественного продукта. Этот год будет демонстрировать снижение, оно будет идти после установления теплой погоды, дойти до отметки 20 грн в апреле у нас есть все перспективы", – заявил эксперт плодоовощного рынка Александр Хорев.

Также он отметил, что на рынке сейчас есть две цены на капусту. "По поводу рынка капусты урожая 2020 года – сейчас на рынке установились две цены. Много продукции низкого качества после переборки, это остатки в хранилищах, она стоит 1,8-2 грн, и меньший процент качественной капусты, которая реализуется по 3,5-4 грн, и именно на эту капусту цены могут даже немного подняться, так как запасы сокращаются", – добавил эксперт.

Кроме того, на рынке также уже есть первые оптовые партии ранней капусты, которая является сдерживающим фактором роста цен на прошлогоднюю продукцию. "Когда в апреле мы увидим оптовые партии капусты нового урожая украинского производителя, поднимать цены на прошлогоднюю капусту будет сложно, поэтому если цены и будут расти на прошлогоднюю капусту, то очень умеренно", – сказал Хорев.

Глава Ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка, в свою очередь, рассказал о том, как могут измениться цены на цитрусовые. "Мандарины стоят на уровне 60 грн, апельсины 50-55 грн на оптовом рынке. Думаю, что мандарины и апельсины не будут существенно дорожать. Скорее всего, если возможны колебания, оно будет в пределах 10-15%, что нормально для данной продукции. В период с декабря по апрель именно цитрусовые – доступный источник витаминов для производителя. Когда начинают появляться свежие овощи, молодая капуста, редис, потребитель диверсифицирует, скажем так, свое потребление", — сказал он.

Напомним, с конца весны в Украине может существенно снизиться цена на некоторые продукты питания, в частности на молоко, яйца и мясо. Влияние на цены будет оказывать сезонный фактор.

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