Ціни на популярні в Україні продукти зміняться: прогноз експертів

В Україні найближчим часом можуть зміниться ціни на продукти. Експерти вважають, що в основному буде йти зниження вартості, наприклад, на огірки. У свою чергу капуста та цитрусові можуть незначно подорожчати.

Про це повідомляє "Україна 24". "У минулому році вже до 1 квітня ми мали показники оптової ціни близько 20 грн на огірок, і саме через збільшення пропозиції вітчизняного огірка. Цей рік буде демонструвати зниження, воно буде йти зі встановленням теплої погоди, і дійти до позначки 20 грн в квітні у нас є всі перспективи", – заявив експерт плодоовочевого ринку Олександр Хорєв.

Також він зазначив, що на ринку наразі є дві ціни на капусту. "З приводу ринку капусти врожаю 2020 року – наразі на ринку встановилися дві ціни. Багато продукції низької якості після перебирання, це залишки в сховищах, вона стоїть 1,8-2 грн, і менший відсоток якісної капусти, яка реалізується по 3,5-4 грн, і саме на цю капусту ціни можуть навіть трохи піднятися, так як запаси скорочуються", – додав експерт.

Крім того, на ринку також вже є перші оптові партії ранньої капусти, яка є стримуючим фактором зростання цін на торішню продукцію. "Коли в квітні ми побачимо оптові партії капусти нового врожаю українського виробника, піднімати ціни на торішню капусту буде складно, тому якщо ціни і будуть рости на торішню капусту, то дуже стримано", – сказав Хорєв.

Глава Асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка, в свою чергу, розповів про те, як можуть змінитися ціни на цитрусові. "Мандарини коштують на рівні 60 грн, апельсин 50-55 грн на оптовому ринку. Думаю, що мандарини та апельсини не будуть суттєво дорожчати, вони, швидше за все, якщо можливі коливання, воно буде в межах 10-15%, що нормально для даної продукції. У період з грудня по квітень саме цитрусові – доступне джерело вітамінів для виробника. Коли починають з'являтися свіжі овочі, молода капуста, редис, споживач диверсифікує, скажімо так, своє споживання", - сказав він.

Нагадаємо, з кінця весни в Україні може суттєво знизитися ціна на деякі продукти харчування, зокрема на молоко, яйця і м'ясо. Вплив на ціни буде надавати сезонний фактор.

Як повідомляв OBOZREVATEL :