Цены на помидоры в Украине упали на пятилетнее "дно"

Стоимость помидоров в Украине упала до 5-летнего минимума. В конце ноября 2021 года цена на красные салатные томаты колебалась на уровне 15-20,5 грн/кг, тогда как в другие годы в этот период находилась в пределах 23-29 грн/кг.

Также самая низкая за последние 5 лет установилась и на импортный красный тепличный томат. По информации AgroTimes, его средняя цена составляет 26 грн/кг, тогда как в прошлые была на уровне от 28 до 42 грн/кг.

Снижению цены на томаты поспособствовал ряд факторов. В частности, речь идет о:

более позднем сезоне;

превышающем предложение спросе.

"Сезон в этом году несколько смещен, а значит, и цены несопоставимы по сравнению день ко дню 2020 и 2021 года. Также есть больший объем ввозимых на продажу томатов, что приводит к более низкой цене. А поскольку сезон соления уже завершился, спрос на томаты уже снизился", – рассказал руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Ярослав Алехин.

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А вот цены на некоторые овощи борщевого набора, наоборот, выросли, сообщает AgroTimes. По состоянию на конец ноября на крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана" в Херсонской области продают:

свеклу – по 9-12 грн/кг (было 9-10 грн/кг);

морковь – около 7 грн/кг (было 6 грн/кг);

капусту – по 7,5-8,5 грн/кг (было 7 грн/кг).

Свекла, к слову, стала одним из наиболее дорожающих овощей осенью-2021 – цены выросли уже в полтора раза. Повышение стоимости даже спровоцировало импорт овоща из-за рубежа. На украинском рынке уже появились первые партии свеклы из Польши.

Кроме того, в Украине до конца 2021 года ожидается рост цен на овощи борщевого набора еще на 20-30%. "У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% набор вырастет в стоимости", – рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что цена на лук в Украине продолжает расти. В последнюю неделю ноября она достигала 10 грн/кг.

Это максимальная цена на рынке. Минимальная же цена на качественный товарный лук начинается от 8 грн/кг.