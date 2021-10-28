Цены на молоко выросли, но это не предел: насколько качественный продукт пьют украинцы

Цены на молоко в сентябре в Украине выросли на 1%, до 33,80 грн/л. Хоть и незначительно, но продукт вскоре может подорожать еще больше – на 2-3%. Как говорят специалисты, качество молока, поставленного на переработку в нашей стране, продолжает улучшаться.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Яны Линецкой, объем экстрасорта с начала года вырос на 6,8%, если сравнивать с таким же периодом 2020-го и достиг 716 тыс. т. В общей структуре – 31,1%. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В то же время объем молока, который сдали на переработку высшим сортом, вырос на 1,4% – до 658,8 тыс. Это составляет 28,6% в общей структуре.

При этом поставки первого сорта сократились почти на четверть – до 823,7 тыс. т – до 35,7% в структуре поставок на переработку. Второй сорт – на 15,2% – до 99,2 тыс. т, а это 4,3% в общей структуре.

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Как рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин, уменьшение поголовья КРС (крупного рогатого скота) влияет на постепенный рост цен на молоко. Помимо того, дополнительным рычагом станет сезонность. Так, с наступлением холодов изменится рацион коров и уменьшится количество надоев молока.

В прошлом месяце цены на яйца выросли на 8% и составляют примерно 35,20 грн за десяток. Подорожало в сентябре и мясо:

курятина – на 6% (средняя цена – 105 грн/кг);

свинина – на 4% (122,20 грн/кг);

говядина – на 12% (около 179,50 грн/кг).

При этом стоимость станет вскоре еще выше. Свинина и говядина подорожает на 3-5%, курятина – на 5-7%, яйца – на 10-12%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают товары из РФ, ввоз которых запрещен законом. В первую очередь, речь идет о российских конфетах и печенье, но также в стране торгуют чаями и консервами.

Делают это как через обычные магазины, так и в Интернете. Например, компании выставляют на продажу продукцию в маркетплейсах по типу Prom.ua. В Госпотребслужбе уже начали проверять магазины и компании.